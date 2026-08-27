Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»

Науковий директор воєнно-історичного товариства: підручник охопить історію Русі та «спільне минуле» з Україною

У Росії розпочали роботу над шкільним підручником з історії України, покликаним по-новому пояснити учням причини війни та «спільне минуле» двох країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Moscow Times, яке процитувало наукового директора Російського воєнно-історичного товариства (РВІО) Михайла М'ягкова.

За словами М'ягкова, у виданні викладуть історію України «з найдавніших часів», приділивши особливу увагу періоду Київської Русі та тезі про «єдність давньоруського народу». Автори підручника мають намір показати, що нинішня влада в Україні нібито відмовилася від спільного з Росією історичного коріння.

«Це буде правдивий підручник», – сказав М'ягков.

За словами наукового директора РВІО, у виданні також пояснять походження терміна «українізм», хто його нібито «запускав» і чому частина українців сьогодні наполягає, що росіяни й українці – різні народи. Водночас М'ягков визнав, що не знає, як саме підручник доставлятимуть дітям на території, яку контролює Україна. Він назвав це «окремим питанням» і відмовився назвати авторів видання, дату його виходу та чи включать підручник до офіційної шкільної програми РФ.

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Ідея нового підручника з'явилася не на порожньому місці. Ще у 2023 році Росія запровадила на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з історії РФ для учнів 10–11 класів, у яких ставили під сумнів незалежність України, а повномасштабне вторгнення подавали як спосіб «убезпечити Росію». Співавтором того видання був помічник Путіна Володимир Мединський.

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Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях. З 1 вересня 2026 року частка початкової військової підготовки для учнів 6–11 класів у межах предмета «Основи безпеки та захисту Батьківщини» має зрости з 20% до 50% навчального часу – школярів навчатимуть, зокрема, поводженню з безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, у січні 2026 року російські вчителі надіслали рекордну кількість скарг на нові підручники з історії, підготовлені під керівництвом Мединського. Попри критику, у РВІО вже пообіцяли випустити чергове, «оновлене» видання ще цього року.