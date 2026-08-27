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Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія почала писати підручник з історії України: до чого тут «українізм»
Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях
фото ілюстративне

Науковий директор воєнно-історичного товариства: підручник охопить історію Русі та «спільне минуле» з Україною

У Росії розпочали роботу над шкільним підручником з історії України, покликаним по-новому пояснити учням причини війни та «спільне минуле» двох країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Moscow Times, яке процитувало наукового директора Російського воєнно-історичного товариства (РВІО) Михайла М'ягкова.

За словами М'ягкова, у виданні викладуть історію України «з найдавніших часів», приділивши особливу увагу періоду Київської Русі та тезі про «єдність давньоруського народу». Автори підручника мають намір показати, що нинішня влада в Україні нібито відмовилася від спільного з Росією історичного коріння.

«Це буде правдивий підручник», – сказав М'ягков.

За словами наукового директора РВІО, у виданні також пояснять походження терміна «українізм», хто його нібито «запускав» і чому частина українців сьогодні наполягає, що росіяни й українці – різні народи. Водночас М'ягков визнав, що не знає, як саме підручник доставлятимуть дітям на території, яку контролює Україна. Він назвав це «окремим питанням» і відмовився назвати авторів видання, дату його виходу та чи включать підручник до офіційної шкільної програми РФ.

Росія вже переписує історію для дітей на окупованих територіях

Ідея нового підручника з'явилася не на порожньому місці. Ще у 2023 році Росія запровадила на тимчасово окупованих територіях України нові підручники з історії РФ для учнів 10–11 класів, у яких ставили під сумнів незалежність України, а повномасштабне вторгнення подавали як спосіб «убезпечити Росію». Співавтором того видання був помічник Путіна Володимир Мединський.

Росія посилює контроль над освітою на окупованих територіях

Новий проєкт з'являється на тлі подальшої мілітаризації шкільної програми на тимчасово окупованих територіях. З 1 вересня 2026 року частка початкової військової підготовки для учнів 6–11 класів у межах предмета «Основи безпеки та захисту Батьківщини» має зрости з 20% до 50% навчального часу – школярів навчатимуть, зокрема, поводженню з безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, у січні 2026 року російські вчителі надіслали рекордну кількість скарг на нові підручники з історії, підготовлені під керівництвом Мединського. Попри критику, у РВІО вже пообіцяли випустити чергове, «оновлене» видання ще цього року.

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Теги: росія книги українці Україна окуповані території влада школярі росіяни

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