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З чого Росія штампує ракети й «шахеди»: ГУР пояснив, де ворог бере ключові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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З чого Росія штампує ракети й «шахеди»: ГУР пояснив, де ворог бере ключові деталі
Російські ракети та дрони виготовляються з іноземних компонентів
колаж: glavcom.ua

При виробництві ракет і дронів росіяни досі використовують понад 40 тис. деталей закордонного походження

Майже 6 тис. іноземних компонентів українська розвідка знайшла у понад 200 зразках російського озброєння та військової техніки. Серед них є деталі американського, китайського, японського та європейського виробництва. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зникли «Кинджали»? Як змінилося виробництво ракет у Росії».

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що загалом у виробництві російської зброї задіяно понад 70 тис. електронних компонентів. Понад 40 тис. деталей мають закордонне походження. Російські підприємства закуповують продукцію майже 900 компаній із понад 30 країн світу.

Серед виробників, чиї компоненти виявили у російському озброєнні, – продукція американських AMD, Vicor Corporation і Texas Instruments, китайських Analog Devices, Mornsun, Chongqing Pingwei Enterprise, Xingkay Tech та Telefly Telecommunications Equipment, швейцарських u-blox і STMicroelectronics, а також японських Panasonic і Nasayi Electronics.

У російській зброї знаходять програмовані логічні матриці, мікросхеми, мікроконтролери, трансивери, перетворювачі живлення та інші електронні деталі.

Також українські фахівці виявляють у ворожому озброєнні іноземні вузли силових установок. Зокрема, йдеться про турбореактивні двигуни TF-TJ2000A, які встановлюють на новіші російські ударні дрони «Герань».

Раніше «Главком» писав, що новітній модифікації російської балістичної ракети «Іскандер» українські фахівці виявили 140 компонентів іноземного виробництва. Щонайменше 20 деталей були виготовлені у 2023 році.

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Теги: війна ГУР росія безпілотник російська ракета

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