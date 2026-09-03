Реактивні дрони атакували Україну: Одеса зазнала руйнувань

Наслідки нічної атаки безпілотників на житлову багатоповерхівку в Одесі

Лисак: у пошкодженій багатоповерхівці постраждало восьмеро людей

У ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Про рух ворожих БпЛА попереджали Повітряні сили, а в Одесі внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждало вісім людей – про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Уночі 2–3 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку реактивними дронами по території України. Повітряні сили фіксували рух ворожих БпЛА одразу в кількох напрямках – під загрозою перебували Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська та Одеська області.

Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Близько 01:40 голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про ворожу атаку на місто, внаслідок якої пошкоджено багатоповерхівку. Пізніше з'явилися уточнені дані про наслідки.

«Стало відомо про вісім постраждалих у багатоповерхівці, по якій поцілив ворог. Усі відповідні служби на місці. Людям надається необхідна допомога», – повідомив Лисак.

Повітряні сили закликали жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Хронологія

Одещина. Реактивні БпЛА фіксувалися курсом на Маяки, безпосередньо на Одесу, а згодом – у бік Вінниччини. Саме тут атака мала найтяжчі наслідки: пошкоджено багатоповерхівку в ЖК «Руслан і Людмила», постраждало восьмеро людей.

Вінниччина. Дрони рухалися в напрямку Немирова й Тиврова, частина – курсом на Хмельниччину, ще один БпЛА пізніше прямував на Жмеринку.

Хмельниччина. Зафіксовано рух реактивних БпЛА у напрямку Сатанова.

Тернопільщина. Дрони прямували на Збараж та безпосередньо на Тернопіль.

Київщина. Реактивні БпЛА рухалися з півночі у напрямку Києва, а також курсом на Гостомель, Бородянку та Вишневе. Додатково зафіксовано групу дронів із Чернігівщини, що прямувала на Київщину.

Харківщина. Один із БпЛА наближався до Харкова з північного напрямку.

Дніпропетровщина – Полтавщина. Група реактивних безпілотників рухалася в бік Полтавщини.

Миколаївщина. Дрони заходили з акваторії Чорного моря.

Сумщина – Полтавщина. Ще одна група БпЛА прямувала з Сумщини на Полтавщину.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, минулої ночі, 2 вересня, Одеса також потерпала від масованої атаки безпілотників: тоді постраждало вісім людей, серед них – дитина, було пошкоджено 24-поверховий житловий будинок.