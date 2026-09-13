Росія атакувала Україну 453 дронами, є влучання на 13 локаціях

Сили ППО збили або подавили 405 ворожих безпілотників та чотири S8000 «Бандероль»

У ніч на 13 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на 13 локаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 12 вересня. Росія застосувала ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, дрони «Гербера», імітатори типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль». Ворожі безпілотники запускали з районів Шаталового, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Криму – Гвардійського та акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 405 російських безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів, а також чотири S8000 «Бандероль». Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на семи місцях впали уламки збитих цілей.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що атака станом на ранок триває, а в повітряному просторі України залишаються російські безпілотники. Жителів закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, уранці 13 вересня на Прикарпатті та Тернопільщині пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. На Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств виникла пожежа.