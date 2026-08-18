Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є поранений

Внаслідок російського удару пошкоджений багатоквартирний будинок

У ніч на 19 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки травмувався чоловік. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

«Чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни атакували обласний центр безпілотником. Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав чоловік. Йому надається необхідна медична допомога», – написав Іван Федоров.

Як відомо, у ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

До слова, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку.

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».