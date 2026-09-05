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Росія атакувала підприємство в Полтаві, вибуховою хвилею пошкоджено будинки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія атакувала підприємство в Полтаві, вибуховою хвилею пошкоджено будинки
Безпілотник влучив у складське приміщення приватного підприємства в Полтаві
фото: ДСНС (ілюстративне)

Вибуховою хвилею у прилеглих будинках повибивало вікна

Уранці 5 вересня російський безпілотник влучив у складське приміщення одного з приватних підприємств у Полтавській громаді. Вибуховою хвилею пошкоджено розташовані поруч будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Близько 09:25 очільник області повідомив про вибух у Полтаві та закликав жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Згодом секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що на міську лінію служби оперативного реагування почала надходити інформація про вибиті вибуховою хвилею вікна.

Близько 09:47 в ОВА уточнили, що російський безпілотник влучив у складське приміщення приватного підприємства. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі будинки.

Наразі звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Місцева влада закликала жителів не наближатися до уламків або підозрілих предметів та в разі їх виявлення повідомляти ДСНС або поліцію.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 та 167 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» і дронів-імітаторів «Пародія».

Близько половини запущених безпілотників були реактивними. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 ворожих дронів. Водночас влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на 23 локаціях, ще на одній впали уламки збитих цілей.

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Теги: вибух Полтава Полтавщина будинок

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