Атака Росії на Прикарпаття. Місцева влада розповіла про наслідки (оновлено)

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, є постраждалий

В Івано-Франківську 13 вересня внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок та одноповерхову нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, травмовано одну людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа та ДСНС.

Марцінків оприлюднив фото пошкодженого внаслідок атаки житлового будинку. На світлинах видно вибиті вікна та пошкоджене скління балконів у кількох квартирах.

Наслідки російської атаки на Прикарпаття фото: Руслан Марцінків

Пошкоджений будинок в Івано-Франківську фото: Руслан Марцінків

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки російських безпілотників також пошкоджено одноповерхову нежитлову будівлю, де загорілася покрівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, травмовано одну людину. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару фото: ДСНС

Під час повітряної тривоги в Івано-Франківську тимчасово призупиняли роботу залізничного вокзалу та громадського транспорту. О 09:11 в області оголосили відбій повітряної тривоги, після чого вокзал і громадський транспорт відновили роботу.

За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт. Одна людина отримала травми та була госпіталізована. Загрози її життю немає, медики надають необхідну допомогу.

Онищук також попередила, що в різних районах Прикарпаття можуть виявляти уламки ворожих цілей. Жителів закликали не наближатися до них, не торкатися та не переміщувати підозрілі предмети, а повідомляти про знахідки рятувальників або поліцію.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 453 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 405 ворожих БпЛА та чотири S8000 «Бандероль». Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях, падіння уламків – ще на семи.

Зокрема, під час атаки вибухи пролунали на Прикарпатті та Тернопільщині. Крім того, у Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника на території одного з підприємств виникла пожежа.