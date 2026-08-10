У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України вночі 10 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

О 00:35 в столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1628-й день повномасштабної війни