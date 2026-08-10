У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть залишати укриття
У Києві та низці областей України вночі 10 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.
О 00:35 в столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1628-й день повномасштабної війни
Читайте також:
- Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
- У мережі розгорілися палкі суперечки через намети у київському метро
- Намети у метро під час тривог: столична влада відповіла, чи плануються обмеження
- Втрати ворога станом на 9 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
- Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2026 року
Коментарі — 0