Окупанти стирають із лиця землі ще одне місто на Донеччині (відео)

DeepState показав кадри, на яких видно, як окупанти безперервно гатять по Вугледару

Ситуація навколо міста Вугледар на Донеччині критична та продовжує ускладнюватися. Російські загарбники пробують оточити населений пункт та водночас рівняють його із землею артилерією, КАБАми тощо. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Тримати до останнього – означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Про сьогоднішні наслідки потрібно було думати раніше, а тепер вже запізно. Хоча бійці 72 бригади не здаються і попри все продовжують виконувати свою роботу», – написали фахівці у своєму телеграм-каналі.

Російські загарбники пробують оточити Вугледар мапа: DeepState

DeepState показав кадри, на яких видно, як окупанти безперервно гатять по Вугледару. Після численних влучань місто накрив густий чорний дим.

Російська армія стирає із лиця землі Вугледар на Донеччині - Deep State pic.twitter.com/UX5QcA1CJ5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2024

Нагадаємо, що вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.

До слова, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.