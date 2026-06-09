Кремль розкрив деталі контактів зі спецпосланцями Трампа

У Москві заявили, що американські переговорники продовжують спілкуватися з обома сторонами, хоча переговорний процес поставили на паузу

У Кремлі заявили, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжують підтримувати контакти як із Росією, так і з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Попри продовження контактів, переговорний процес щодо війни в Україні наразі перебуває на паузі.

«Посередницький процес щодо України наразі перебуває на паузі. Водночас американські переговорники підтримують контакти – обговорення тривають із нами через наявні канали та з українцями. Точної дати їхнього візиту поки немає, але ми будемо раді бачити їх у Росії будь-коли», – заявив Пєсков.

Речник Кремля також повідомив, що наразі не заплановано телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Окремо Пєсков прокоментував повідомлення президента України Володимира Зеленського про його переговори з Віткоффом і Кушнером.

За словами представника Кремля, російську сторону про цю розмову американські представники не інформували.

Напередодні Зеленський повідомив, що мав позитивну розмову зі спецпосланцями США та відзначив їхню готовність працювати над пошуком шляхів врегулювання війни найближчими тижнями.

Водночас у Кремлі негативно оцінили можливу участь європейських держав у посередницькому процесі. «Починати посередницькі зусилля, висуваючи певні умови Росії, навряд чи логічно та правильно. Але головне – наскільки ми бачимо, європейці значно більше налаштовані на продовження війни, ніж на мирні переговори», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час транзитної зупинки в Кишиневі поспілкувався із представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили підготовку до саміту G7, перспективи дипломатичного врегулювання війни та позицію Росії. За словами глави держави, американські переговірники позитивно оцінили позицію України та висловили готовність активно працювати над просуванням дипломатичних зусиль найближчими тижнями.