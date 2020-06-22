Рятувальники знайшли під завалами будинку на Позняках тіло ще однієї жертви



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Наразі тривають роботи із деблокування тіла четвертого загиблого від вибуху будинку на Позняках Фото: Главком

Попередньо, загиблий – чоловічої статі

Столичні рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 тіло ще одного загиблого, попередньо – чоловічої статі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Зараз тривають роботи із деблокування тіла четвертого загиблого від вибуху будинку на Позняках. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку», - повідомив Кличко.

До слова, в мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Зазначимо, що рятувальники вручну розбирають завали у зруйнованому вибухом будинку в Києві.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

За останніми даними, під завалами може перебувати ще один чоловік.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.