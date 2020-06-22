Рятувальники вручну розбирають завали у зруйнованому вибухом будинку в Києві



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Розбирання завалів у зруйнованому вибухом будинку Фото: ДСНС

Проводиться розпилювання плит у зруйнованій квартирі

Cтаном на 13 годину 22 червня підрозділами ДСНС продовжуються роботи з розбирання завалу на 4 поверсі будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

Проводиться розпилювання плит у зруйнованій квартирі на 4 поверсі для їх подальшого підняття краном.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У зв'язку із постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників та підйомного крану.

Доля двох осіб залишається невідомою.

Із початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 3 осіб.

У ДСНС підкреслили, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

Всього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 чоловік, а також кінологічний розрахунок.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

За останніми даними, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.