Під завалами будинку, де стався вибух, можуть перебувати двоє чоловіків



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До пошуків людей під завалами залучені кінологи з собаками

Рятувальники вручну розбирають завали

Під завалами в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де вранці 21 червня стався вибух, можуть перебувати двоє чоловіків.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Ймовірно, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, мешканців цього будинку. Рятувальники продовжують цілодобово, вручну, ризикуючи своїм життям, розбирати завали для того, щоб врятувати життя людей», - написав він.

За словами Геращенка, до вечора планується повністю закінчити ці роботи.

Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.

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