Під завалами будинку, де стався вибух, можуть перебувати двоє чоловіків
Рятувальники вручну розбирають завали
Під завалами в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де вранці 21 червня стався вибух, можуть перебувати двоє чоловіків.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
«Ймовірно, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження, мешканців цього будинку. Рятувальники продовжують цілодобово, вручну, ризикуючи своїм життям, розбирати завали для того, щоб врятувати життя людей», - написав він.
За словами Геращенка, до вечора планується повністю закінчити ці роботи.
Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.
Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.
До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.
Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».
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