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США передумали тиснути? «Пекельні санкції» проти Росії пом'якшено

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США передумали тиснути? «Пекельні санкції» проти Росії пом'якшено
Законопроєкт Грема про санкції проти РФ суттєво переписали
фото: Reuters

Сенат США представив оновлену версію законопроєкту, в якій знизили запропоновані мита для найбільших покупців російських енергоносіїв та передбачили низку винятків

Сенат США представив оновлену версію законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії. Документ, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, зазнав низки змін порівняно з початковою редакцією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Пом'якшення мит і винятки для окремих країн

Оновлений законопроєкт підтримали як сенатори-республіканці, так і демократи. Він передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ, тіньового флоту та найбільших державних енергетичних проєктів РФ. Водночас документ містить пом'якшення щодо мит для країн, які продовжують купувати російські нафту та газ.

Якщо у квітневій версії законопроєкту пропонувалося запровадити 500-відсоткові мита для всіх держав-імпортерів російських енергоносіїв, то тепер максимальна ставка становить 100% і поширюватиметься лише на п'ятьох найбільших покупців російської нафти та природного газу.

Крім того, документ передбачає винятки для держав, які імпортують менш як 15% природного газу з Росії та одночасно скорочують таку залежність. За даними Reuters, це може звільнити від додаткових мит Японію, Францію, Угорщину та Бельгію.

За інформацією агентства, найбільшими покупцями російської нафти залишаються Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан. Найбільшими імпортерами російського газу є Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія.

Санкції проти РФ та нові повноваження президента США

Водночас законопроєкт, як і раніше, передбачає санкції проти російського тіньового флоту, Центрального банку РФ, інших фінансових установ, а також великих енергетичних проєктів, серед яких «Ямал СПГ» та «Арктик СПГ 1, 2 та 3».

Ще однією важливою зміною стало положення, яке дозволяє президентові США тимчасово скасовувати санкції, якщо він вважатиме це таким, що відповідає національним інтересам країни.

Як готували нову редакцію законопроєкту

За словами одного з помічників у Сенаті, нова редакція документа стала результатом багатомісячних переговорів із командою президента Дональда Трампа.

«Це єдиний результат, що наразі має підтримку всіх, і, ймовірно, єдиний, який рухатиметься вперед та чинитиме тиск на РФ так, як ми всі хотіли б», – сказав співрозмовник Reuters на умовах анонімності.

Інший помічник Сенату зазначив, що документ також відкриває можливість застосування санкцій і мит щодо країн, зокрема Ірану, які співпрацюють із російським оборонно-промисловим комплексом.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що оцінює ймовірність ухвалення законопроєкту як «досить високу». Він також припустив, що під час подальшого доопрацювання документа до нього можуть включити додаткові санкції проти Ірану та угруповання «Хезболла». Представники Сенату повідомили, що оновлений законопроєкт уже підтримали 26 співавторів і висловили оптимізм щодо його подальшого розгляду.

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Теги: санкції Сенат США Дональд Трамп путін росія

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