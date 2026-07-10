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Зеленський уперше прокоментував замах на Єрмолаєва в Монако

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський уперше прокоментував замах на Єрмолаєва в Монако
Раніше президент публічно не висловлювався ні щодо самого інциденту, ні щодо вбивства підозрюваної в його організації
фото: Офіс Президента України

Президент: доповіді про розслідування отримає найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно відреагував на замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та розслідування вбивства підозрюваної в організації підриву. За словами глави держави, найближчими днями він отримає додаткові доповіді правоохоронців і поінформує суспільство про результати. Про це Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

Реакція президента

Коментар глава держави дав журналістам у четвер, 9 липня, відповідаючи на запитання про перебіг розслідування.

«Я найближчими днями буду мати додаткові відповідні доповіді і, безумовно, поінформую суспільство», – сказав Зеленський.

Раніше президент публічно не висловлювався ні щодо самого інциденту, ні щодо вбивства підозрюваної в його організації.

Що відомо про підрив

Вибух у житловому будинку в Монако пролунав увечері 29 червня. Постраждали троє людей – підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та син. Підприємець – засновник бізнес-групи Alef, один із найбільших забудовників Дніпра, який роками входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь кіпрського, а в грудні 2023-го указом глави держави щодо нього запровадили десятирічні санкції.

Головною підозрюваною слідство визначило 39-річну українку Анастасію Березовську, яку Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. За версією правоохоронців, жінка стежила за родиною бізнесмена, замаскувавшись під чоловіка, і залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм.

Вбивство підозрюваної та підозри фігурантам

1 липня Березовська легально в'їхала в Україну через один із пунктів пропуску – жодних спрацювань баз даних, зокрема й інтерполівських, під час перетину кордону не відбулося. Уже 6 липня під Києвом знайшли її тіло.

Слідство встановило двох причетних до вбивства – 33-річного співробітника ГУР Владислава Реута та колишнього працівника СБУ Віталія Жиковича. За даними слідства, чоловіки неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської, а 9 липня Печерський районний суд Києва відправив Жиковича під варту без права застави. Реута назвали одним із фігурантів справи журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) раніше цього тижня. Слідство також не виключає причетності обох чоловіків до самого підриву.

Нагадаємо, тіло Анастасії Березовської виявили закопаним під Києвом 6 липня – про це повідомляла СБУ, уточнивши, що підозрювана підтримувала зв'язок із двома чоловіками одразу після повернення в Україну.

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Теги: Єрмолаєв санкції бізнес Інтерпол слідство Володимир Зеленський розслідування президент Офіс президента розшук Forbes бізнесмен радіо Монако

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