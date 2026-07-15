ЄС відклав ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії: що сталося

Європа не змогла домовитися про нові санкції проти Кремля

Посли країн Євросоюзу вкотре не змогли досягти згоди щодо нових обмежень, а переговори вирішили продовжити наступного тижня

Європейський Союз поки не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Під час засідання Комітету постійних представників ЄС 15 липня країни-члени не дійшли згоди, тому остаточне рішення відклали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на редактора «Радіо Вільна Європа» з питань Європи Рікарда Йозвяка.

За словами Йозвяка, переговори щодо нового пакета санкцій триватимуть наступного тижня. «Досі немає угоди про санкції проти Росії. Переговори продовжаться наступного тижня. Країни-члени погодилися залишити цінову стелю на російську нафту на рівні 44 доларів США щонайменше до 23 липня», – повідомив він.

Як зазначається, таке рішення має дати сторонам додатковий час для опрацювання економічних і технічних наслідків запропонованих обмежень.

Водночас посли ЄС погодилися продовжити режим тимчасового захисту для громадян України, які перебувають на території Європейського Союзу, до березня 2028 року.

Запропонований Європейською комісією 21-й пакет санкцій передбачає подальші обмеження щодо російського енергетичного та фінансового секторів, заборону на в'їзд до ЄС для окремих російських військових, а також перегляд механізму граничної ціни на російську нафту.

Європейська комісія представила цей пакет державам-членам для обговорення ще 9 червня, однак країни ЄС досі не змогли досягти одностайної позиції щодо його ухвалення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що патріарх Російської православної церкви Кирило знову не потрапив до санкційних списків Європейського Союзу. За інформацією ЗМІ, цьому сприяла позиція Болгарії, яка виступила проти включення глави РПЦ до нового санкційного пакета.