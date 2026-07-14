Білий дім розкрив, чи підтримає Трамп нові жорсткі санкції проти Росії

За словами сенатора-демократа Річарда Блюменталя, пакет санкцій має стати своєрідною даниною пам'яті Грему

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, пише «Главком».

За даними телеканалу, підтримка з боку Трампа може значно прискорити ухвалення документа в Конгресі.

Раніше сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь заявляли, що досягли домовленості з адміністрацією президента щодо тексту законопроєкту. Водночас залишалося незрозумілим, чи підтримає його особисто Трамп.

13 липня президент підтвердив, що адміністрація працює над цим питанням. «Так, ми про це говоримо... Ми дуже скоро ухвалимо рішення з цього приводу», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Білий дім тісно співпрацював із Ліндсі Гремом над законопроєктом, і висловив сподівання на його швидке ухвалення.

За словами сенатора-демократа Річарда Блюменталя, пакет санкцій має стати своєрідною даниною пам'яті Грему. Законопроєкт передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати високі мита та санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту, природний газ та уран, тим самим підтримуючи економіку РФ на тлі війни проти України.

Сенатор Ліндсі Грем, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив, що після переговорів із Білим домом вдалося узгодити остаточну редакцію законопроєкту про нові санкції проти Росії. Документ має широку двопартійну підтримку в Сенаті та покликаний посилити економічний тиск не лише на Москву, а й на держави, які допомагають Кремлю, купуючи російські енергоносії.

Нагадаємо, Ліндсі Грем помер у 71-річному віці «від короткочасної та раптової хвороби». 11 липня ввечері екстрені служби прибули до будинку Грема на Капітолійському пагорбі після виклику через «зупинку серця».

Як повідомлялось, смерть сенатора Ліндсі Грема позбавляє ключових союзників США, таких як Україна, яким часом було важко впливати на адміністрацію Трампа, одного з найефективніших каналів зв’язку з Білим домом