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Трамп назвав умову для нових санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп назвав умову для нових санкцій проти Росії
Трамп поставив майбутнє санкцій проти Росії в залежність від нафти
скріншот з відео

Президент США дав зрозуміти, що подальші рішення щодо Москви можуть залежати не лише від війни в Україні, а й від ситуації на нафтовому ринку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Водночас глава Білого дому дав зрозуміти, що подальші кроки значною мірою залежатимуть від ситуації на світовому нафтовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи розглядає його адміністрація можливість повернення або посилення санкцій проти Російської Федерації.

Президент США підтвердив, що це питання перебуває на порядку денному. «Ми це розглядаємо. Ми бачимо, наскільки знизиться ціна на нафту... Незабаром вона повернеться до того ж рівня, що й чотири місяці тому. Це досить вражаюче», – відповів Трамп.

Детальніше пояснювати зв'язок між можливими санкціями та цінами на нафту американський президент не став. Водночас його слова свідчать про те, що ситуація на енергетичному ринку залишається одним із важливих факторів під час ухвалення рішень щодо економічного тиску на Москву.

Росія залишається одним із найбільших експортерів нафти у світі, тому зміни цін на енергоносії безпосередньо впливають на доходи російського бюджету. Саме нафтовий сектор протягом останніх років був одним із ключових об'єктів санкційної політики західних держав.

Заява Трампа пролунала на тлі активних дискусій щодо подальшої стратегії США стосовно війни в Україні та інструментів тиску на Кремль.

Раніше під час спілкування з журналістами Дональд Трамп також відмовився прямо відповідати на запитання про те, чи вважає Володимира Путіна головним винуватцем повномасштабної війни проти України.

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Теги: росія США санкції Дональд Трамп

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