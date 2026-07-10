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В УЄФА визначились з позицією на випадок, якщо ФІФА поверне Росію у футбол

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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В УЄФА визначились з позицією на випадок, якщо ФІФА поверне Росію у футбол
В УЄФА більшість національних федерацій проти повернення росіян
фото: УЄФА

Президент УЄФА не готовий йти всупереч думці провідних національних федерацій

Європейський футбольний союз (УЄФА) має намір не допустити повернення російських клубів і збірних до міжнародних турнірів, навіть якщо ФІФА ухвалить рішення про зняття відсторонення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Guardian.

За інформацією джерел, всередині Європейського футбольного союзу переважає категорична позиція щодо збереження санкцій. Більшість провідних національних асоціацій, серед яких Англія, Франція та Німеччина, не підтримують ідею повернення російських команд до міжнародних змагань.

Відомо, що президент УЄФА Александер Чеферін не готовий йти всупереч позиції європейських федерацій, зважаючи на майбутні вибори керівництва організації.

Наразі російські клуби вже відсторонені від участі в єврокубках сезону-2026/27. Крім того, в УЄФА не планують допускати Росію до відбіркових турнірів Чемпіонату Європи-2028 та Чемпіонату світу-2030, що автоматично позбавить її шансів виступити у фінальних частинах цих змагань.

Нагадаємо, російський пропагандисти з ресурсу Sport24 назвали країни Європи, які виступають проти повернення російських футбольних клубів та збірної на міжнародну арену.

«В УЄФА зберігається максимально жорстке ставлення до повернення російських команд. Низка національних асоціацій продовжує виступати категорично проти участі російських збірних та клубів у турнірах під егідою УЄФА, і не готові розглядати можливість проведення офіційних матчів із Росією.

Серед таких федерацій – Англія, Франція, Німеччина, Польща, Україна, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Бельгія, Шотландія, Уельс, Ірландія, Ісландія, Ліхтенштейн, країни Балтії та Румунія.

Саме позиція цих асоціацій сьогодні вважається однією з головних перешкод на шляху повноцінного повернення російського футболу до європейських змагань», – зазначають пропагандисти.

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА санкції

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