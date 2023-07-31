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Українські бійці отримали від Сталевого фронту дрони, Валькірії та броньовані авто

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські бійці отримали від Сталевого фронту дрони, Валькірії та броньовані авто
«Валькірія» – це комплекс для виявлення ворога, мавік – це очі
фото з відкритих джерел

Від початку війни Метінвест спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах «Сталевого фронту»

Бійці прикордонної служби отримали набір техніки, яка допоможе ефективно нищити ворога: 20 БПЛА «Валькірія» для далекої розвідки, 40 дронів Mavic 3 – для розвідки і коригування артилерії, ще 100 дронів спеціального призначення та 3 броньовані буси, щоб швидко пересуватися по передовій і перевозити комплекси. Загальна вартість техніки – 16 мільйонів гривень. ЇЇ передала бійцям компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

«Якщо коротко, то завдяки «Сталевому фронту Ахметова» ми отримали автомобілі, які дозволяють мобільним групам застосовувати ці типи безпілотних комплексів – «Валькірії», «Мавік 3». Вони спільно можуть здійснювати дорозвідку, коригування, і інші воєнні задачі», – пояснює представник адміністрації Державної прикордонної служби, старший лейтенант Дмитро Петренко.

За його словами, екіпажі, які працюватимуть з комплексами, вже готуються, тож зовсім скоро завдяки переданій техніці противники отримуватимуть все більше уражень. У компанії Метінвест обіцяють, що передадуть ще більше таких БПЛА.

«Валькірія» – це комплекс для виявлення ворога, мавік – це очі. Ми отримуємо від військових дуже позитивні відгуки. Тому зараз ми будемо закуповувати для армії ще одну велику партію безпілотників», – розповідає керівник Проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Він також уточнив, що компанія привезла бійцям вже близько 30 броньованих автомобілів – передусім інкасаторські буси різного класу, які закуповуються в Європі: такі авто потрібні бійцям і для евакуації, і для того, щоб заїжджати на нуль для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах «Сталевого фронту». Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди. Також компанія налагодила виробництво бронесталі для бронежилетів, а також спеціальних металевих укриттів.

Теги: фронт допомога ЗСУ

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