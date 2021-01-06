Американський конгресмен захворів на Covid-19 після вакцинації препаратом Pfizer і BioNTech

Брейді додав, що з завтрашнього дня він почне лікування

Кевін Брейді поінформував, що у грудні отримав першу дозу відповідно до рекомендації

Американський конгресмен-республіканець Кевін Брейді захворів на Covid-19 після щемлення у грудні вакциною від коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Про це Кевін Брейді написав Twitter.

Брейді поінформував, що отримав першу дозу відповідно до рекомендації.

«Сьогодні лікар Палати представників повідомив мені, що я здав позитивний тест на Covid-19. Я дотримуюся карантину. Відповідно до рекомендації отримав першу дозу вакцини Pfizer 18 грудня і недавно здав негативний тест на Covid-19 в день Нового року», - написав він.

Також Брейді додав, що з завтрашнього дня він почне лікування.

Як повідомляла ВООЗ, понад 30 країн вже почали Covid-вакцинацію.

Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації: щеплення зробили 13% населення.

Також повідомлялося, що харківська компанія подала заявку на реєстрацію російської Covid-вакцини.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

До слова, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.

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