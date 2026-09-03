Зеленський зустрівся з главою МЗС Індії: що обговорили

Президент закликав сильні держави світу зайняти чітку позицію щодо завершення російсько-української війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, який прибув до Києва. Сторони обговорили завершення війни, ситуацію в Чорному морі та загрози цивільному судноплавству. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський подякував Індії за позицію щодо необхідності завершення війни Росії проти України. За його словами, Київ розраховує, що й інші впливові держави світу виступатимуть за встановлення надійного миру.

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«Ми вдячні Індії за бажання закінчити цю несправедливу війну – війну Росії проти України. Цей час точно не має бути часом війни. Потрібен мир. Це чітка позиція Індії», – заявив президент.

Зеленський також звернув увагу, що під час перебування індійського міністра у Києві Росія вкотре атакувала Україну реактивними «Шахедами».

«Сьогодні, коли пан міністр був у нас в Києві, Росія вкотре запускала реактивні «шахеди», які були створені не без допомоги Ірану. Завдяки нашій бойовій авіації делегація була у безпеці, бо саме українські винищувачі збивають більшість таких дронів. Сподіваємось, що інші сильні держави світу також займатимуть чітку позицію, що потрібен кінець цієї війни та надійний мир», – наголосив глава держави.

Окремою темою переговорів стала ситуація в Чорному морі. Зеленський та Джайшанкар обговорили загрози для цивільного мореплавства та постачання продовольства морськими шляхами.

За словами українського президента, Київ та Нью-Делі погоджуються, що блокування постачання продовольства до залежних від нього регіонів є неприпустимим.

«Звісно, обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Ми погоджуємось, що абсолютно неприпустимо блокувати постачання продовольства до тих регіонів, де це дуже чутливо й люди залежать від відповідних морських шляхів», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що російські дії, спрямовані проти українських портів і продовольчого коридору, впливають не лише на Україну, а й на глобальні відносини.

«Російські дії, направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання, дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини. Треба працювати всім разом, щоб гарантувати безпеку. Дякую!» – підсумував Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головною темою якого стало прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними «шахедами».