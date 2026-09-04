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Сибіга зробив заяву після удару Росії по будівлі СБУ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сибіга зробив заяву після удару Росії по будівлі СБУ
Сибіга назвав удар РФ по штаб-квартирі СБУ серйозною ескалацією
фото: glavcom.ua

Міністр закордонних справ закликав партнерів посилити тиск на Росію

Російський удар по штаб-квартирі Служби безпеки України є серйозною ескалацією та потребує рішучої міжнародної реакції. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє «Главком».

Очільник МЗС звернув увагу, що Росія здійснила атаку на тлі чергових спроб досягти миру. За його словами, таким чином Москва вкотре продемонструвала своє справжнє ставлення до дипломатії.

Сибіга також наголосив, що внаслідок російської атаки під загрозою опинилася українська культурна спадщина. Неподалік від місця удару розташований Софійський собор у Києві – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Міністр закликав міжнародних партнерів рішуче засудити російський удар та посилити тиск на режим російського диктатора Володимира Путіна.

Наслідки російського удару
Наслідки російського удару
фото: glavcom.ua

Окремо Сибіга звернувся до ЮНЕСКО із закликом активізувати зусилля для захисту української культурної спадщини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській вулиці у Києві, навпроти Софійського собору. За його словами, безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

Глава держави зазначив, що на місці працюють усі екстрені служби, а постраждалим нададуть необхідну допомогу. Зеленський також доручив керівнику СБУ підготувати «адекватну, відчутну і за можливості дзеркальну» відповідь Росії та наголосив, що українські військові підтримають її.

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Теги: МЗС росія СБУ Київ війна Андрій Сибіга

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