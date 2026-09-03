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Сибіга анонсував нову фазу дипломатії для завершення війни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сибіга анонсував нову фазу дипломатії для завершення війни
Українська дипломатія продовжує робити акцент на ролі Сполучених Штатів
фото: Андрій Сибіга/X

Глава МЗС очікує активізації політико-дипломатичних зусиль у багатьох столицях світу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дипломатія має відігравати дедалі активнішу роль у завершенні російської агресії проти України. За його словами, найближчим часом мирні зусилля можуть отримати нову динаміку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МЗС України.

«Я вважаю, що зараз ми будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами», – підкреслив Сибіга.

Глава МЗС також наголосив, що досягнення реального мирного процесу без участі Сполучених Штатів є нереалістичним. За його словами, контакти України з американською переговорною групою залишаються регулярними, а діалог не переривався.

Заява Сибіги пролунала на тлі активізації роботи української дипломатії з партнерами. Напередодні, 2 вересня, під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у форматі «Гімніх» міністр назвав серед ключових завдань України протидію російській ескалації, посилення тиску на Росію та просування мирних зусиль. Він також закликав партнерів до нових санкційних заходів проти російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, українська сторона запропонувала цільові санкції проти російських виробництв, пов'язаних із балістичними ракетами, а також супутникової системи «Рассвет». За задумом Києва, такі обмеження мають посилити ціну російської агресії та обмежити можливості РФ продовжувати війну.

Сибіга раніше наголошував, що дипломатія є одним із ключових інструментів для завершення війни. 19 серпня, під час перепризначення на посаду міністра закордонних справ, він назвав досягнення справедливого миру одним із трьох головних пріоритетів роботи МЗС.

Водночас українська дипломатія продовжує робити акцент на ролі Сполучених Штатів. Сибіга раніше заявляв, що участь Вашингтона залишається важливою складовою мирного процесу, а європейські країни мають посилювати свою роль як доповнення до дипломатичного треку під американським лідерством.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що можливість для нових переговорів щодо завершення війни в Україні залишається. За його словами, Москва і Київ мають передусім самостійно домовитися між собою, тоді як інші країни можуть сприяти цьому процесу. Про це Путін сказав 3 вересня під час пленарного засідання Східного економічного форуму.

 

Теги: росія війна окупанти

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