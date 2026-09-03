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Угорщина виступила проти прискореного вступу України до ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Угорщина виступила проти прискореного вступу України до ЄС
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр назвав проблему, яка заважає Україні на шляху до ЄС
фото: index.hu

Будапешт заявив про невиконані домовленості з Києвом та відкинув можливість зробити для України виняток

Угорщина не підтримуватиме прискорений вступ України до Європейського Союзу та наполягає, що Київ має проходити процедуру на загальних засадах. Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Україна наразі не готова до членства в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

Відповідаючи на запитання щодо підтримки переговорів про вступ України до Євросоюзу, Мадяр згадав домовленості Києва та Будапешта щодо угорської меншини в Україні.

За словами угорського прем'єра, сторони уклали політичну угоду щодо мовних, освітніх, культурних та інших прав угорської меншини. Однак Будапешт поки не побачив практичного виконання домовленостей з боку України.

«Ми попросили лише про те, що належить кожній людині, - щоб вона могла користуватися власною мовою. Україна на це погодилася, прийняла цю угоду, в якій визначені конкретні терміни. Ми поки не бачимо, щоб щось відбулося», – сказав Мадяр.

Угорський прем'єр наголосив, що позиція Будапешта щодо подальшого просування України до Євросоюзу залишається незмінною. За його словами, процес вступу має ґрунтуватися на виконанні країною-кандидатом відповідних вимог.

Мадяр наголосив, що для України не повинно бути ані виняткового, ані прискореного порядку вступу до ЄС.

«Україна - країна, яка перебуває у стані війни, очевидно, не готова до вступу до ЄС, що б не намагалися обіцяти Україні керівники ЄС або держав-членів», – заявив політик.

Як приклад Мадяр навів Сербію, яка розпочала процес вступу до Євросоюзу близько 15 років тому, але, за його словами, відкрила лише два переговорні кластери із шести. Угорський прем'єр назвав «подвійною грою» ситуацію, коли окремій державі з політичних причин обіцяють особливі умови вступу.

Водночас угорська сторона заявляє, що певний прогрес у виконанні домовленостей із Києвом уже є. Віцепрем'єрка та міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан 3 вересня повідомила, що український уряд уже підготував необхідні законодавчі пропозиції щодо прав угорської меншини. За її словами, документи мають бути передані на розгляд Верховної Ради.

Попри це, Будапешт продовжує виступати проти прискорення переговорів. Угорщина раніше домоглася вилучення з документів ЄС формулювання про відкриття решти переговорних кластерів з Україною «якнайшвидше». Мадяр наполягає, що подальше просування Києва має залежати від результатів реформ.

Нагадаємо, у червні Угорщина зняла багаторічне блокування початку предметних переговорів щодо членства України, після чого було відкрито перший переговорний кластер

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Теги: Угорщина євроінтеграція Європейський Союз Україна

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