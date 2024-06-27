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Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
ЗСУ відкинули ворога від Тернів на півночі Донеччини
Мапа: DeepState

Сили Оборони відкинули окупаційні війська біля Тернів на півночі Донецької області. Цей населений пункт, нагадаємо, розташований за 17 кілометрів на захід від Кремінної. Про певний успіх на цій ділянці повідомляє сьогодні зранку канал DeepState.

Тут уточнюють, що покращення ситуації біля цього н.п. вдалося досягнути ще кінці квітня силами 95 ОДШБр, БТГр "Сокіл" НГУ "Азов", 60 ОМБр, батальйон 93 ОМБр, 63 ОМБр та підрозділів ОСБ.

Варто зазначити, що одразу за Тернами та сусідньою Ямполівкою простягаються доволі широкі ставки. Тож зумівши пробитися до одного з сіл і вийти на ці ставки, російські війська відчутно покращать своє становище.

Окрім Тернів, окупанти також просунувся біля Виїмки та в Красногорівці.

Бої тривають біля Сотницького Козачка на Харківському напрямку. Ц один із населениз пунктів, де за минулу добу російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції підрозділів ЗСУ. Також з сьогоднішнього звіту DeepState  відомо, що Біля Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами

У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях. 

Нагадаємо, днями Сили оборони вперше атакували Курську область РФ за допомогою Himars.

Читайте також: Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку на території РФ

Теги: окупанти ворог

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