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Окупанти могли захопити Новоалександрівку: британська розвідка повідомила про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти могли захопити Новоалександрівку: британська розвідка повідомила про наслідки
Триває 847-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки

Російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході. Про це повідомляє Міністерства оборони Британії.

«Російські війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року», – розповідає Міноборони Британії.

Зазначається, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Розвідка додає, що ймовірно село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка планує перерізати дорогу і порушити українську логістику.

Нагадаємо, окупанти значно активізували бойові дії на Сватівському напрямку, де російські війська зосереджують велике угруповання чисельністю до 10 тис. особового складу. Також ворог активізував локалізовані наступальні дії на Сіверському напрямку.

Як повідомлялося, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва.

До слова, від моменту оголошення мобілізації у вересні 2022 року в Росії до військових судів надійшло понад 10 тис. кримінальних справ про відмову від служби.

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Теги: війна британська розвідка окупанти Авдіївка

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