Справа Бабченка: підозрюваний Герман збирався летіти в Мілан

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Фото: Громадське Борис Герман у суді

За версією слідства, Герман, ймовірно, планував переховуватися від органів досудового розслідування

Підозрюваний в організації вбивства Аркадія Бабченка Борис Герман купив авіаквитки на 30 травня 2018 року до Мілану. Його адвокат заявляє, що затриманий планував «звичайний робочий візит».

Про купівлю квитків повідомив представник сторони обвинувачення на засіданні із обрання Герману запобіжного заходу у Шевченківському районному суді Києва.

«29.05 2017 року (Борис Герман - ред) придбав авіаквиток на 30.05. 2018 року на 20 годину 35 хвилин з напрямком руху Київ-Мілан, де, ймовірно, планував переховуватися від органів досудового розслідування», - розповів прокурор.

Водночас адвокат підозрюваного заявив, що квитки були куплені ще раніше.

«Ці квитки були куплені заздалегідь, вони були заброньовані», – сказав під час засідання захисник Германа, заявляючи про необґрунтованість підозри.

За його твердженнями, то була запланована зустріч в Італії із «директором по озброєнню підприємства «Беретта».

«Наявність зворотнього квитка, майже через день, підтверджує, що це був звичайний робочий візит» – зауважив адвокат.

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Також Герман підтвердив, що домовлявся з людьми з РФ про терористичну діяльність та заявив, що оточення Пашинського фінансується з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації «вбивства» Бабченка повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Відео судового засідання можна подивитися тут.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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Джерело: Українська правда