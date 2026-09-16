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Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мерц скасував поїздку до ООН на тлі бунту у власній партії
Мерц, обраний у травні 2025 року, має найнижчий рейтинг схвалення, коли-небудь зафіксований для німецького канцлера
фото: Bloomberg

Мерц мав отримати премію імені Генрі Кіссінджера в Нью-Йорку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував свою поїздку на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Мерц змінив свої плани на тлі зростаючої опозиції до німецького канцлера всередині його власної консервативної партії напередодні регіональних виборів у неділю.

«На відміну від початкових планів, канцлер не поїде до Нью-Йорка наступного тижня, оскільки його присутність необхідна в Берліні», – йдеться у заяві його офісу.

Мерц мав отримати премію імені Генрі Кіссінджера в Нью-Йорку наступного вівторка та виступити з промовою перед Генеральною Асамблеєю. Однак останніми днями кілька консерваторів відкрито розкритикували лідера партії, звинувативши його низьку популярність у серії слабких результатів на нещодавніх регіональних виборах. 70-річний Мерц, обраний у травні 2025 року, має найнижчий рейтинг схвалення, коли-небудь зафіксований для німецького канцлера.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зіткнутися із загрозою дострокової відставки вже восени 2026 року. У німецьких політичних колах почали обговорювати сценарій його заміни через рекордно низькі рейтинги та стрімке посилення «Альтернативи для Німеччини» (АдН). 

Теги: Німеччина ООН Фрідріх Мерц

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