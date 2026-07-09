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Підрив «Північних потоків»: Офіс генпрокурора зробив важливу заяву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Підрив «Північних потоків»: Офіс генпрокурора зробив важливу заяву
Воднева магістраль замість «Північного потоку»
фото: tagesschau.de

Правоохоронці заявили, що наразі не встановили жодних доказів причетності держави Україна до підриву газопроводів

Офіс Генерального прокурора заявив, що в межах українського розслідування наразі не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність держави Україна, її органів влади чи посадових осіб до підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу генпрокурора.

Відомство повідомило, що в межах кримінального провадження щодо збройної агресії Росії проти України триває перевірка інформації, пов'язаної з вибухами на газопроводах.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема допитують свідків та збирають інформацію, яка може допомогти встановити всі обставини події.

За результатами вже проведеної роботи, наголошують в Офісі генпрокурора, жодних доказів причетності України або її посадових осіб до організації підривів не виявлено. Водночас розслідування ще триває, а збір і дослідження доказів продовжується.

Також українська сторона взяла до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про направлення обвинувального акта у справі щодо вибухів на «Північних потоках». В ОГП підкреслили, що саме по собі висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не означає доведення вини особи.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що Україна продовжує співпрацювати з компетентними органами Німеччини. Крім того, найближчим часом українська сторона планує звернутися із запитом про створення спільної слідчої групи для оперативного обміну інформацією та координації розслідування.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала від Німеччини офіційних повідомлень про висунення обвинувачень українському громадянину у справі про підрив газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». За словами глави держави, після отримання офіційної інформації компетентні органи двох країн зможуть надати необхідні пояснення.

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Теги: Північний потік Північний потік-2 Україна Офіс Генерального прокурора

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