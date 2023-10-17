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ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ продовжують наступальні операції та відбивають атаки – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують наступальні операції біля Бахмута та на заході Запорізької області

Українські збройні сили продовжили наступ на Бахмутському напрямку та в напрямку Мелітополя. Також відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Північного та Первомайського. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки в районі Синьківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії. Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Український військовий аналітик Петро Чермик заявив, що російські війська концентрують 100 тис. осіб на напрямку Куп'янськ-Лиман, щоб відвернути українські сили від наступальних операцій під Бахмутом. 

Українські війська 16 жовтня продовжили контрнаступ на Бахмутському напрямку. Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжували наступальні дії, але не уточнив результати українських атак. ЗСУ відбили російські атаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська продовжували обмежені контратаки на Бахмутському напрямі, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки. Відеозапис з геолокацією, опублікований 16 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися за трасу Е50 приблизно за 3 км на південь від Авдіївки.

Генштаб повідомив, що українські захисники відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Сєверного та Первомайського.

За словами Генштабу, українські війська відбили російські атаки на північ від Приютного, на південь від Золотої Ниви та на південь від Пречистівки.

16 жовтня російські війська продовжили атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей та, за повідомленнями, просунулися вперед. Українські військові продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

16 жовтня російські війська продовжили контратаки у західній частині Запорізької області. Відеозапис з геолокацією показує, що російські війська трохи просунулися на північний захід від Вербового.

Також 16 жовтня російські джерела продовжували висловлювати стурбованість щодо майбутньої загрози висадки українського морського десанту в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що росіяни стикаються з рядом проблем, атакуючи Авдіївку.

Як повідомлялося, у районі Авдіївки інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилася за останню добу, але окупанти продовжують далі «тиснути».

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Теги: контрнаступ наступ військові Генштаб

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