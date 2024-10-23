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Зеленський пояснив, за яких умов вестиме з Путіним переговори

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, за яких умов вестиме з Путіним переговори
Зеленський заявив, що «коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну»
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних об'єктах, це стало б значним кроком до деескалації»

Якщо Росія припинить повітряні атаки на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна, можуть розпочатися переговори про припинення війни. Про це західним журналістам повідомив президент Володимир Зеленський, передає Financial Times.

Зеленський заявив, що «коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну». Зазначимо, саме таку позицію озвучив український лідер у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком». За словами Зеленського, якщо  вдасться отримати результати стосовно цих питань, то це свідчитиме, що Путін готовий до переговорів. 

«Україна готується до болісної зими після того, як серія російських ракетних ударів по теплових електростанціях знищила майже половину її енергогенеруючих потужностей. Зараз країна значною мірою залежить від своїх атомних електростанцій та імпорту енергоносіїв з європейських країн», – пише видання.

Якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних об'єктах, це стало б значним кроком до деескалації, заявив Зеленський, говорячи про атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

«Ми побачили під час першого мирного саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так», – сказав український лідер.

Зазначається, що Зеленський зіштовхується з дедалі більшим тиском в питанні пошуку шляхів врегулювання війни шляхом переговорів. Готовність Росії до переговорів «залежить передусім від виборів у США», сказав президент, додавши, що очікує «більш позитивної реакції» від США. «Не тому, що буде новий президент, а тому, що зараз США зосереджені на виборах, і я думаю, що це, ймовірно, робить будь-яку різку заяву проблематичною; вони не хочуть додаткового ризику», – пояснив глава держави.

Водночас Зеленський заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди «земля в обмін на мир», яка передбачає прийняття України в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

«Очевидно, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а скоріше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим з усіх є НАТО», – наголосив президент.

Видання нагадало, що Україна планувала провести другий мирний саміт, щоб обговорити можливість припинення війни, але міністр закордонних справ Росії заявив, що Москва відмовиться брати в ньому участь.

Нагадаємо, під час зустрічі з українськими журналістами, на якій був присутній «Главком», Зеленський назвав сигнали, які свідчитимуть, що Путін готовий до переговорів про припинення війни.

Як повідомлялося, Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни.

Раніше Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, останнім часом почали частіше лунати заяви стосовно можливих переговорів між Україною та РФ. Зокрема, цього літа у Швейцарії навіть відбувся мирний саміт стосовно війни в України. Президент Володимир Зеленський пояснив виданню The New Yorker, чому став більш відкритим у цьому питанні.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський переговори

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