ЦРУ розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських військових

Останки «скам'янілих солдатів» і космічний корабель нібито перевезли на секретну науково-дослідну базу під Москвою

Солдати нібито збили НЛО, який летів над військовою базою в Сибіру

На сайті Центрального розвідувального управління США з’явився документ, у якому йдеться про напад інопланетян на радянських військових, що стався у 1989 або 1990 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

У своєму звіті ЦРУ містить резюме статей, опубліковані в канадському тижневику World News та українській газеті «Голос України». У них ішлося, як радянські солдати нібито збили НЛО, який летів над військовою базою в Сибіру.

Журналісти писали, що інформація про цей випадок потрапила до ЦРУ після розформування секретного управління розвідки КДБ у 1991 році. Тоді американці отримали 250-сторінкову справу про напад НЛО на радянських військових, які брали участь у навчаннях.

Над ними на низькій висоті нібито пролітав «тарілкоподібний космічний корабель». Неназвані посадовці зазначали, що військові випустили по НЛО зенітну ракету, внаслідок чого тарілка розбилася поблизу військової бази.

Після цього з розбитого космічного корабля «вийшло п'ять малих гуманоїдів з великими головами та великими чорними очима», які злилися в одне «єдине тіло», видаючи при цьому гучний звук, а потім вибухнувши сліпучо яскравим світлом.

За свідченнями очевидців, 23 солдати раптово «перетворилися на кам'яні стовпи». Двоє військових пережили цей випадок, адже стояли віддалік і не піддалися світловому вибуху.

Останки «скам'янілих солдатів» і космічний корабель нібито перевезли на секретну науково-дослідну базу під Москвою, де виявили, що їхня молекулярна структура збігається з молекулярною структурою вапняку. У документі йдеться, що вчені вважають причиною скам’яніння невідоме людям «джерело енергії».

Тоді, дізнавшись про це випадок в СРСР, представник ЦРУ сказав: «Якщо справа КДБ відповідає дійсності – це надзвичайно тривожний випадок. Інопланетяни володіють такими видами зброї та технологіями, що виходять за межі всіх наших уявлень. Вони здатні дати відсіч, якщо на них нападають».

Нагадаємо, останній звіт Пентагону про НЛО виявив сотні нових спостережень непізнаних і непояснених повітряних явищ, але жодних ознак позаземного походження.

Також раніше Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ.