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Трамп готує великі мита на імпорт ліків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп готує великі мита на імпорт ліків
Президент США запровадив масштабні тарифи на імпорт товарів з багатьох країн, що спричинило значні зміни в міжнародній торгівлі
фото: Reuters

Американський президент хоче знизити залежність США від іноземних постачальників ліків

Президент США Дональд Трамп незабаром оголосить мита на імпорт фармацевтичної продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами політика, даний крок має стимулювати фармацевтичні компанії до перенесення виробництва на територію країни. Зокрема, рішення зможе знизити залежність від іноземних постачальників та створити нові робочі місця в Америці.

«Ми збираємося дуже скоро оголосити про великі тарифи на фармацевтичні препарати. Як тільки ми це зробимо, вони (компанії) це почують, вони покинуть Китай, вони покинуть інші місця, тому що їм доведеться – більшість їхньої продукції продається тут, і вони відкриватимуть свої заводи по всій нашій країні. Перевага, яку ми маємо над усіма, полягає в тому, що ми – великий ринок», – каже він.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

Раніше Дональд Трамп заявив, що завдяки запровадженим тарифам країна отримує майже $2 млрд щодня. Таку заяву він зробив у відповідь на критику митної політики його адміністрації.

Як повідомлялося, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

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Теги: США тарифи ліки

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