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Страта українця за слова «Слава Україні»: ООН вважає, що відео може бути справжнім

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Страта українця за слова «Слава Україні»: ООН вважає, що відео може бути справжнім
Речниця ООН заявила, що винних потрібно притягнути до відповідальності
фото: БукІнфо

На підставі попередньої експертизи ООН вважає, що відео може бути автентичним

В Організації Об’єднаних Націй вважають, що відео, яке демонструє страту полоненого українського солдата російськими військами, може бути автентичним. Про це йдеться у звіті ООН.

«Нам відомо про це відео, опубліковане в соцмережах, на якому показано, як український солдат поза боєм, ймовірно, страчений російськими збройними силами. На підставі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути автентичним», – сказала речниця Управління ООН з прав людини.

Представниця ООН додала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були зафіксовані численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, зокрема й випадки страт як російських, так і українських військовополонених.

«Потрібно провести неупереджене та ефективне розслідування всіх цих звинувачень та притягнутих до відповідальності винних», – додала речниця.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського полоненого. Російські загарбники розстріляли українського захисника за слова «Слава Україні».

Банкова відреагувала на поширене відео. «Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про «нацистів». Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї», – написав Єрмак.

Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково знайде та покарає російських загарбників, винних у жорстокому вбивстві українського полоненого захисника.

Відео із зухвало вбитим росіянами українським полоненим збурило українське суспільство. Люди вимагають негайної розправи над цими росіянами. У соцмережах з'явилися сотні дописів з цього приводу та малюнків із останньою фразою військового, сказаною до його вбивць.

Теги: розслідування солдат відео

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