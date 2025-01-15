Обмін полоненими 15 січня: повний список звільнених українців

Україна повернула з російського полону 25 українців

Україна та Росія 15 січня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 25 українських захисників. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

Список звільнених українців:

Акімов Андрій Олександрович; Батюк Дмитро Валентинович; Войтович Віталій Анатолійович; Гончаров Роман Вʼячеславович; Даценко Кирило Олексійович; Діброва Іван Віталійович; Діденко Олег Вікторович; Кадігроб Роман Володимирович; Кураков Сергій Петрович; Курпита/Курпіта Андрій Анатолійович; Кутʼїн Вʼячеслав Сергійович; Мосейчук Дмитро Дмитрович; Рачинський Михайло Іванович; Рубанець Андрій Юрійович; Самбур Владислав Павлович; Скорина/Скоріна Микола Миколайович; Стоянов Сергій Вікторович; Тереб Олег Іванович; Феденко Сергій Юрійович; Хомич Олег Іванович; Царицін/Царицин Юрій Олександрович; Цишкевич Василь Петрович; Черниш Дмитро Сергійович; Чучко Дмитро Миколайович; Шестереченко Вʼячеслав Ігорович.

Нагадаємо, 15 січня Україна повернула з російського полону 25 українців. Обмін став можливим за сприяння Об’єднаним Арабським Еміратам.

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фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як повідомлялося, усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

До слова, Україна 30 грудня 2024 року повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.