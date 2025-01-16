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Ізраїль відкладає угоду про припинення вогню в Газі. Причина у діях ХАМАС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ізраїль відкладає угоду про припинення вогню в Газі. Причина у діях ХАМАС
Al Jazeera пише, що одразу після новин про угоду між Ізраїлем і ХАМАС ізраїльські військові, ймовірно, вбили щонайменше 82 людини в Газі
фото: Армія оборони Ізраїлю/Handout via Reuters

В Ізраїлі біля Кнесету (парламенту) збираються демонстранти, які виступають проти угоди

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що його кабінет міністрів не збиратиметься, щоб затвердити угоду про припинення вогню в Газі, доки ХАМАС «порушує домовленості». Про це повідомляє The Times of Israel.

В Офісі премʼєра зазначають, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тому міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання прийняло всі її елементи.

Високопосадовець ХАМАС Іззат аль-Рішек спростував звинувачення в тому, що угруповання відмовилося від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобовʼязується дотримуватися її.

В Ізраїлі біля Кнесету (парламенту) збираються демонстранти, які виступають проти угоди. Вони закликають продовжувати війну проти ХАМАС і не звільняти палестинських увʼязнених. Проти угоди також міністр фінансів Безалель Смотрич.

Водночас Al Jazeera пише, що одразу після новин про угоду між Ізраїлем і ХАМАС ізраїльські військові вбили щонайменше 82 людини в Газі.

Угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців. Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».

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Теги: міністр військові ХАМАС звільнення обмін

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