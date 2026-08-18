Дефіцит ракет до Patriot досяг критичного рівня: українські системи протиповітряної оборони простоюють без боєприпасів – CNN

Глобальна криза постачання ракет Україні загострилася через бойові дії на Близькому Сході

Українські підрозділи протиповітряної оборони стикнулися з гострою нестачею ракет-перехоплювачів до американських систем Patriot, внаслідок чого пускові установки змушені простоювати під час російських атак. Журналісти CNN отримали доступ до позиції Patriot в Україні, де військовослужбовці розкрили критичний стан із забезпеченням боєприпасами, передає «Главком».

За словами головного інженера підрозділу Дмитра, його пускова установка не працювала вже протягом шести тижнів через відсутність перехоплювачів. Вперше екіпаж вичерпав увесь запас ракет ще у грудні 2025 року.

«Це справді жахливе видовище, коли у тебе є обладнання, але ти не можеш перехопити жодної ракети. Балістичні ракети пролітають над твоєю головою, і ти нічого не можеш з ними зробити, а позаду тебе – цивільні. Це важко описати: ніби ти вчишся ходити, але не можеш ходити; знаєш, як дихати, але не можеш дихати», – розповів інженер Дмитро.

Глобальна криза постачання ракет загострилася через інтенсивні бойові дії у Перській затоці навесні, де союзні сили витрачали сотні перехоплювачів для збиття іранських дронів. За даними Інституту досліджень зовнішньої політики, коаліція використовувала в середньому 225 ракет на день, тоді як компанія Lockheed Martin виготовила 620 перехоплювачів за весь 2025 рік (близько 1,7 на день). У січні Пентагон уклав семирічний контракт для збільшення виробництва до 2000 одиниць щорічно до 2030 року, однак це не вирішує поточного дефіциту.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для захисту країни в зимовий період необхідно принаймні 5% від американських арсеналів, однак наразі Україна має лише 1%.

Щоб подолати залежність від постачань, Володимир Зеленський запропонував компаніям Raytheon та Lockheed Martin розгорнути виробництво ракет безпосередньо в Україні, надавши їм повний контроль над майбутніми підприємствами.

Попри те, що на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп пропонував надати відповідні ліцензії, у Білому домі пізніше заявили, що жодних остаточних рішень чи гарантій щодо локалізації виробництва Patriot наразі не ухвалено з міркувань захисту технологій.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск продовжує блокувати використання терміналів супутникового зв'язку Starlink для наведення українських ударів по об'єктах у глибині території Росії.

Михайло Федоров після звільнення з посади очільника Міністерства оборони намагався через неофіційні канали переконати Маска змінити позицію, проте той залишається непохитним. Співрозмовники видання зазначають, що Маск продовжує дискутувати з українською стороною, стверджуючи, що використання супутникового зв'язку для таких атак загрожує подальшою ескалацією війни.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання президента Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США.