Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу

Президент США розраховує використати доходи від мит та заявив, що адміністрація наразі не вважає схвалення законодавців необхідним

Президент США Дональд Трамп заявив, що для виплати американцям по $5 тис., яку він пообіцяв у разі перемоги республіканців на проміжних виборах, на його думку, не знадобиться схвалення Конгресу. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту CBS News Джеку Фінку, інформує «Главком».

Напередодні Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому американцю по $5 тис., якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за результатами проміжних виборів у листопаді.

Президент США назвав майбутні виплати значним припливом коштів в американську економіку. За його словами, отримані громадянами гроші мають бути витрачені всередині країни.

На запитання журналіста про необхідність отримати згоду Конгресу для реалізації цієї ініціативи Трамп відповів, що його адміністрація наразі так не вважає.

«Ми так не думаємо. Я думаю, вони зроблять це, якщо нам це знадобиться. Але ми так не думаємо. Країна процвітає, ми отримали трильйони доларів у вигляді мит та інших заходів. Зараз у США реалізуються проєкти з будівництва виробничих підприємств та інших інвестицій на суму понад 20 трлн доларів, що набагато більше, ніж будь-коли раніше. І ми вважаємо, що це буде добре», – заявив Трамп.

Таким чином, президент не виключив звернення до Конгресу, якщо воно все ж буде необхідним. Водночас конкретного юридичного механізму здійснення виплат без участі законодавців він не назвав.

Трамп пов'язав можливість фінансування своєї ініціативи з доходами, які Сполучені Штати отримують від запроваджених його адміністрацією мит. Президент також наголосив, що виплачені кошти мають залишатися в американській економіці. «Ми вважаємо, що це справді хороша, популярна та відмінна фінансова підтримка», – підсумував він.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв виплатити по $5 тис. кожному дорослому американцю за умови, що республіканці збережуть більшість в обох палатах Конгресу після проміжних виборів 3 листопада 2026 року. При цьому президент не представив детального механізму фінансування таких виплат.

Раніше, у листопаді 2025 року, Трамп також заявляв про можливість виплатити американцям щонайменше по $2 тис. із доходів, отриманих завдяки запровадженим США митам.