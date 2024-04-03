Лукашенко оголосив підготовку до війни: розвідка повідомила, яка ситуація на кордоні

На території Білорусі наразі не спостерігаються ознаки нарощення ударних угруповань російських військ

Україна стежить за розвитком ситуації в Білорусі, готується до реагування на можливі сценарії та проводить зміцнення кордону. Поки ситуація на кордоні залишається стабільною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пише УНН.

«Ситуація на кордоні залишається стабільною. Україна уважно стежить за розвитком ситуації, готується до реагування на можливі сценарії, проводить зміцнення кордону», – відповів Юсов на запитання, чи спостерігає розвідка якусь підготовку, збір сил, формування угрупувань на території Білорусі.

До відома, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі наразі не спостерігаються ознаки нарощення ударних угруповань російських військ.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

За словами білоруського президента, в республіці ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує нову військову доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.