Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 вересня 2026 року
У Київській області у Борисполі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, окупанти вдарили по підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині, президент США Дональд Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 вересня.
Атака на Київщину
У ніч на 5 вересня російськи терористи вдарили по Київщині. у Борисполі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
У результаті влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали дві людини.
Удар по Кам'янському
Вночі 5 вересня російські терористи завдали ударів по промисловому підприємству у місті Кам’янське. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога в області триває. До відбою перебувайте у безпечних місцях», – написав Ганжа.
Трамп висловився про Україну
Президент США Дональд Трамп заявив про наявність «хороших шансів» для дипломатичного врегулювання війни в Україні.
Для проведення переговорів він відправив спецпосланників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які везуть до Москви відповідні пропозиції.
У Києві стався вибух
У Святошинському районі столиці чоловік на вулиці привів у дію боєприпас. Унаслідок детонації він отримав тілесні ушкодження.
Окрім самого правопорушника, через вибух постраждали ще троє людей, які перебували поруч. Медики надали допомогу всім травмованим.
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