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Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 вересня 2026 року

У Київській області у Борисполі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, окупанти вдарили по підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині, президент США Дональд Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 вересня.

Атака на Київщину

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 5 вересня
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 5 вересня
фото: соціальні мережі

У ніч на 5 вересня російськи терористи вдарили по Київщині. у Борисполі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У результаті влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали дві людини.

Удар по Кам'янському 

Пожежа у Кам'янському
Пожежа у Кам'янському
скріншот з відео

Вночі 5 вересня російські терористи завдали ударів по промисловому підприємству у місті Кам’янське. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога в області триває. До відбою перебувайте у безпечних місцях», – написав Ганжа.

Трамп висловився про Україну

Трамп: Потрібно, щоб це було врегульовано. І це зробив. Я відправив Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників
Трамп: Потрібно, щоб це було врегульовано. І це зробив. Я відправив Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність «хороших шансів» для дипломатичного врегулювання війни в Україні. 

Для проведення переговорів він відправив спецпосланників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які везуть до Москви відповідні пропозиції.

У Києві стався вибух

Поліція працює на місці події
Поліція працює на місці події
фото: Національна поліція України

У Святошинському районі столиці чоловік на вулиці привів у дію боєприпас. Унаслідок детонації він отримав тілесні ушкодження. 

Окрім самого правопорушника, через вибух постраждали ще троє людей, які перебували поруч. Медики надали допомогу всім травмованим.

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Теги: Дональд Трамп Кам'янське Дніпропетровщина Київщина ракетна атака росія переговори США

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