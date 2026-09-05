Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 вересня 2026 року

У Київській області у Борисполі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, окупанти вдарили по підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині, президент США Дональд Трамп заявив про «хороші шанси» завершити війну в Україні.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 вересня.

Атака на Київщину

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 5 вересня фото: соціальні мережі

У ніч на 5 вересня російськи терористи вдарили по Київщині. у Борисполі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У результаті влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир. Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждали дві людини.

Удар по Кам'янському

Пожежа у Кам'янському скріншот з відео

Вночі 5 вересня російські терористи завдали ударів по промисловому підприємству у місті Кам’янське. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога в області триває. До відбою перебувайте у безпечних місцях», – написав Ганжа.

Трамп висловився про Україну

Трамп: Потрібно, щоб це було врегульовано. І це зробив. Я відправив Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність «хороших шансів» для дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Для проведення переговорів він відправив спецпосланників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які везуть до Москви відповідні пропозиції.

У Києві стався вибух

Поліція працює на місці події фото: Національна поліція України

У Святошинському районі столиці чоловік на вулиці привів у дію боєприпас. Унаслідок детонації він отримав тілесні ушкодження.

Окрім самого правопорушника, через вибух постраждали ще троє людей, які перебували поруч. Медики надали допомогу всім травмованим.

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