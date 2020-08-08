Вибори у Білорусі: главу штабу Тихановської помістили в ізолятор



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Біля будинку, де живе Світлана Тихановська, чергує велика кількість людей у штатському

Марія Мороз пробуде в ізоляторі до понеділка

Главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

Про це заявила прессекретарка виборчого штабу Тихановської Анна Красуліна, пише білоруське агентство Tut.by.

Також сьогодні до Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією викликали представника штабу Тихановської – Антона Сташевського. Зараз його везуть до Слідчого комітету Білорусі.

Крім того, з 15:00 не виходить на зв'язок довірена особа опонентки Лукашенка – Олег Моїсеєв. Його сьогодні також викликали до поліції.

Красуліна додала, що біля будинку, де живе Тихановська, чергує велика кількість людей у штатському.

Нагадаємо, Марію Мороз затримали сьогодні біля офісу штабу Тихановської. Невідомі люди посадили Мороз до мікроавтобусу та відвезли в невідомому напрямку. Це вже друге затримання Мороз за останній тиждень.

Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.