Вибори у Білорусі: главу штабу Тихановської помістили в ізолятор
Марія Мороз пробуде в ізоляторі до понеділка
Главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.
Про це заявила прессекретарка виборчого штабу Тихановської Анна Красуліна, пише білоруське агентство Tut.by.
Також сьогодні до Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією викликали представника штабу Тихановської – Антона Сташевського. Зараз його везуть до Слідчого комітету Білорусі.
Крім того, з 15:00 не виходить на зв'язок довірена особа опонентки Лукашенка – Олег Моїсеєв. Його сьогодні також викликали до поліції.
Красуліна додала, що біля будинку, де живе Тихановська, чергує велика кількість людей у штатському.
Нагадаємо, Марію Мороз затримали сьогодні біля офісу штабу Тихановської. Невідомі люди посадили Мороз до мікроавтобусу та відвезли в невідомому напрямку. Це вже друге затримання Мороз за останній тиждень.
Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».
Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.
Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.
Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.
На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.