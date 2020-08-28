«Слуга народу» назвала кандидата у мери Кропивницького



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Ковальова-Алькілі має значний досвід роботи в різних банках на керівних посадах

Кандидатом у мери Кропивницького стала Ольга Ковальова-Алокілі

Партія «Слуга народу» висунула кандидатом у мери Кропивницького Ольгу Ковальову-Алокілі. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Досвідчена фінансистка, банкір. Має значний досвід роботи в різних банках на керівних посадах. Крім того, засновниця «Хаб Кайдзен», - написали про неї в офіційному телеграм-каналі «Слуги народу».

Також «Слуга народу» представила свого кандидата на посаду міського голови Дніпра. «Знайомтеся: наш кандидат в мери Дніпра - Сергій Риженко, що нині він є депутатом обласної ради і головним лікарем Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова», - йдеться в повідомленні партії.

Як повідомлялося, партія «За майбутнє» висуватиме кандидатом на посаду мера Києва Сергія Гусовського.

Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» повідомила, що збереться на з’їзд 31 серпня.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.