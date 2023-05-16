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За добу росіяни завдали 90 ударів по Запорізькій області (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
За добу росіяни завдали 90 ударів по Запорізькій області (фото)
14 міст та селищ на Запоріжжі опинилися під прицілом окупантів
фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна військова адміністрація

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чимало приватних будинків: мешканці не постраждали

Окупанти за минулу добу завдали 90 ударів по 14 містах і селах на Запоріжжі, зафіксовані руйнування 24 цивільних об'єктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

«Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та два авіаційних по Малій Токмачці», – написав Малашко.

Люди не постраждали, але зафіксовані руйнування 24 цивільних об'єктів.

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чимало приватних будинків
фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна військова адміністрація

Зазначається, що загарбники знову поцілили по Новояковлівці. Російські «Гради» влучили у мирні домівки жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.

Раніше повідомлялося, що сили ППО збили чотири ракети над Миколаївщиною.

До слова, окупанти за добу обстріляли три райони Харківщини: є загиблі.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Читайте також: Масований удар по Україні: сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет
Теги: обстріл Запорізька область росіяни

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