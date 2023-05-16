За добу росіяни завдали 90 ударів по Запорізькій області (фото)

14 міст та селищ на Запоріжжі опинилися під прицілом окупантів

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чимало приватних будинків: мешканці не постраждали

Окупанти за минулу добу завдали 90 ударів по 14 містах і селах на Запоріжжі, зафіксовані руйнування 24 цивільних об'єктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

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«Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та два авіаційних по Малій Токмачці», – написав Малашко.

Люди не постраждали, але зафіксовані руйнування 24 цивільних об'єктів.

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чимало приватних будинків фото: Юрій Малашко / Запорізька обласна військова адміністрація

Зазначається, що загарбники знову поцілили по Новояковлівці. Російські «Гради» влучили у мирні домівки жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.

Раніше повідомлялося, що сили ППО збили чотири ракети над Миколаївщиною.

До слова, окупанти за добу обстріляли три райони Харківщини: є загиблі.

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

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Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.