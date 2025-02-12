У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам слід покинути укриття

Ввечері, 12 лютого, у Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги. О 21:28 було оголошено відбій тривоги.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. За даними мерастолиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі.