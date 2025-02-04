ЗСУ відкинули росіян з передових позицій на Куп’янському напрямку

Наразі тривають бої на Краматорському та Торецькому напрямках, де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

Російське командування змушує окупантів відновити втрачені позиції, погрожуючи їм при цьому розстрілом

На Куп’янському напрямку російські війська намагалися наступати, однак не мали успіху. Українські військові змогли відтіснити окупантів із своїх передових позицій біля одного з населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Там розповіли, що російські війська намагалися проводити наступальні дії поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Утім, під вогневим впливом українських військ росіяни були змушені відступити від своїх передових позицій.

Нині російське командування змушує окупантів відновити втрачені позиції, погрожуючи їм при цьому розстрілом.

Окрім цього, наразі тривають бої на Краматорському та Торецькому напрямках, де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ. На Сіверському та Лиманському напрямках ворог накопичує свої сили для подальших штурмових дій.

Найскладніша ситуація – на Покровському напрямку. Росіяни атакували позиції Сил оборони одразу у восьми населених пунктах.

Нагадаємо, головнокомандувач України генерал Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру». Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що це означає для України.

У звіті зазначається, що використання корпусних структур не є новим для Збройних сил України, оскільки там вже використовують корпуси з 2023 року. Україна сформувала дев'ятий та 10-й армійські корпуси та реструктурувала свій резервний корпус у 11-й армійський корпус у 2023 році, а нині Україна формує четвертий армійський корпус.

Так, триває 1077-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 833 дрони-камікадзе та здійснили 4767 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.