На Чорнобильській АЕС залишається знеструмленою частина обладнання

Радіоактивний фон на ЧАЕС тримається в тих межах, які були до атаки

Через наслідки російської атаки, що сталася вночі 14 лютого, частина обладнання Нового безпечного конфаймента на Чорнобильській атомній електростанції залишається знеструмленою. Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє Укрінформ.

«Є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частина обладнання знеструмлена у зв'язку із застосуванням води», – сказав Коріков.

За його словами, на об'єкті пошкоджене вантажопідйомне обладнання, вентиляційні системи не працюють. Коріков зазначив, що радіоактивний фон на ЧАЕС наразі тримається в тих межах, які були до атаки.

За інформацією Державного агентства з управління зоною відчуження, станом на 10:00 17 лютого через виявлення осередків тління на Чорнобильській атомній електростанції відновилося гасіння пожежі. Зазначається, що до робіт від ДСНС залучено 91 особу та 18 одиниць техніки. Ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник влучив у Новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС.

Внаслідок удару і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки Нового безпечного конфайнмента та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.