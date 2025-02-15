У Волгограді пролунала серія потужних вибухів (відео)

Росіяни скаржаться на атаку дронів по НПЗ

В ніч на 15 лютого в Волгограді пролунала серія потужних вибухів. Російські Telegram-канали стверджують, що ППО нібито збивала невідомі дрони поблизу нафтобази в місті.

За словами місцевих мешканців, вибухи почалися близько 03:15 за місцевим часом, а також вони спостерігали яскраві спалахи в небі. Повідомляється, що протиповітряна оборона знищувала безпілотники, які наближалися до нафтобази у Красноармійському районі міста. Вибухи також пролунали у Кіровському районі та в населеному пункті Краснослобідськ.

Пізніше в мережі з’явилося відео, на якому чутно один з вибухів. Зазначається, що протягом 45 хвилин над містом пролунало понад 15 вибухів, які не припинялися.

Окрім того, повідомлялося, що внаслідок вибухів спрацювали сигналізації в машинах. Проте, за словами росіян, жодних серйозних пошкоджень поки не зафіксовано. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ. За даними Генштабу, уражений НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Усього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію.