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Російський військовий літак порушив повітряний простір Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Російський військовий літак порушив повітряний простір Польщі
фото з відкритих джерел

Попередньо, причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака

Російський військовий літак Су-24МР порушив повітряний простір Польщі. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Повідомляється, що це сталось о 14:09 над східною частиною Гданської затоки. Літак порушив польський повітряний простір на 6,5 км і перебував у ньому хвилину і 12 секунд.

Попередньо, причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака. 

«За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії. А згодом стало відомо, що літак РФ порушив повітряний простір Швеції.

У вересні минулого року білоруський винищувач Як-130 порушив повітряний простір України.

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Теги: росія Польща літак винищувач

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