Понад 600 дронів та 700 авіабомб: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну протягом тижня (відео)

Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів випустила РФ за тиждень

Цього тижня Росія здійснила сотні ударів по українських містах і громадах. Було випущено майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні», – йдеться в повідомленні.

Також глава держави подякував всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

У Полтаві ракета знесла весь під’їзд, понад десяток загиблих. На Полтавщині ворог також атакував енергетику.

Сьогодні внаслідок влучання російського ударного безпілотника в одному із сіл Сумського району пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

У громаді пошкоджені й інші житлові будинки, зокрема вікна, фасади, покриття. На місці прильоту працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

У Харкові внаслідок удару безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Окупанти поцілили у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горіли текстильні вироби, сировина з поліефіру.

До слова, триває 1075-й день повномасштабної війни.